Furia por liberación de dueño de crematorio

Ciudad Juárez, Chih.- Las familias de víctimas del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde 386 cuerpos fueron encontrados sin cremar en junio del 2025, se manifestaron este sábado a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la liberación durante el viernes del dueño del establecimiento de nombre José Luis A.C.

Los afectados acudieron hasta las oficinas estatales de la FGE para exigir justicia, así como sanciones ejemplares y la no repetición del caso. Además, pidieron la renuncia del fiscal federal la zona norte, Carlos Manuel Salas.

Los asistentes llevaron pancartas que llevaban mensajes de exigencias a las autoridades estatales por este caso. "El estado le debe justicia a 386 y se la niega porque es cómplice", "corruptos", "justicia por los 386", se leían en las mantas que las familias llevaban consigo.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comentó en conferencia de prensa que, tras la liberación por un amparo de José Luis A.C., propietario del crematorio "Plenitud", se solicitarán dos recursos de revisión del caso.

Jáuregui Moreno recordó que, en ese mismo juzgado, anteriormente ya se había recibido una solicitud de amparo en favor de esta misma persona, sin embargo, fue negado al considerar que los cuerpos tenían meses apilándose y sin un manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición.

"Frente a una resolución así, no queda más que combatirla, y la Fiscalía lo que hará inmediatamente, es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran y, en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez", señaló.