Futbolista se entera en un bar que salió positivo en Covid-19

Sean Raggett pasa los días de aislamiento con mortificación. El defensa del Portsmouth, equipo de Tercera División en Inglaterra, se enteró que tenía coronavirus la noche de este viernes, en un bar con amigos.

El Portsmouth realizó pruebas de Covid-19 a sus jugadores días después de que jugaron contra el Arsenal, en actividad de la FA Cup en el Frantton Park (El 2 de noviembre), debido a la confirmación de que Mikel Arteta, técnico de los Gunners, estaba infectado.

Pero fue hasta el viernes que un médico se contactó vía telefónica con Raggett, para notificarle su positivo por Covid-19.

"Estaba mortificado, no podía creer que hubiera salido positivo porque me hice el test durante la semana junto a mis compañeros y no había tenido ningún síntoma, es realmente aterrador. Hasta el momento no salí de mi habitación, mi primera preocupación era no infectar a nadie de mi entorno y ni a los que estaban cerca, había al menos 25 personas allí (en el bar) en ese momento. Así que me fui de inmediato", relató el futbolista a The Sun.

El defensa del Portsmouth también explicó su sentir en las horas siguientes. "Fui a la casa de mis padres, les conté las noticias y les hice saber que no podía quedarme con ellos porque había contraído la infección. Otra preocupación era mi novia, ella estaba con su familia, así que necesitaba avisarle porque ella ha estado conmigo mientras tuve la enfermedad y no quería que la transmitiera. Llegué a su casa, no estaba y me encerré en una habitación".

James Bolton, Andy Cannon y Haji Mnoga son otros futbolistas del Portsmouth que dieron positivo en sus exámenes de Covid-19.

Hasta este domingo, a nivel mundial se han confirmado 332 mil personas infectadas y 14 mil 538 fallecimientos. Tan sólo en Europa se registran 169 mil 758 infectados y 3 mil 267 defunciones, de los cuales, 5 mil 018 casos se reportan en el Reino Unido, con 233 muertos.