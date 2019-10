Futuro 21 denuncia ante FGR a Bartlett por enriquecimiento ilícito

Integrantes de Futuro 21, plataforma política impulsada por el PRD, presentaron una denuncia contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por supuesto enriquecimiento ilícito durante los años que ha ejercido un cargo público.

Antonio Vázquez y Paola Miyoga, integrantes de Futuro 21, acudieron a la FGR acompañados de Jesús Zambrano, Jesús Ortega, ambos expresidentes del PRD, y por Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del sol azteca.

"Quienes integramos Futuro 21, acudimos ante la FGR para denunciar a Manuel Bartlett y su familia mafiosa y delincuente, por enriquecimiento ilícito. No nos sorprende que Bartlett sea multimillonario y tenga casi mil millones de pesos en propiedades, lo que nos sorprende es que no tenga el tino, la prudencia ni el respeto a la inteligencia de los mexicanos para renunciar, apartarse de su cago y esperar a que las instituciones hagan las investigaciones correspondientes", dijo Antonio Vázquez.

Paola Miyoga recordó que Futuro 21 emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador, por una semana, para que destituyera a Bartlett de su cargo al frente de la CFE, y al no ocurrir, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

"Venimos a denunciar que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción, no podemos ser cómplices ante una omisión del presidente de la República al que emplazamos a que justificara por qué defiende a Manuel Bartlett", sostuvo.

También acusó que desde la Secretaría de la Función Pública ha habido omisiones en la investigación contra Manuel Bartlett, como las hubo para investigar el caso de "La casa blanca", en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

"No queremos que Irma Eréndira Sandoval se convierta en el Virgilio Andrade de esta administración, queremos que sean lastimas instituciones las que investiguen y que el peso de la ley caga sobre el caso Manuel Bartlett", dijo.

El caso de enriquecimiento de Manuel Bartlett, el que se estima tiene más de mil millones de pesos en inversiones inmobiliarias, fue documentado por Carlos Loret de Mola en su columna de EL UNIVERSAL desde agosto pasado.

"Felicitamos a la periodista Arelí Quintero y a todo el equipo de Carlos Loret de Mola, [pero] esto no puede quedar en periodismo, debe llegar a las autoridades, se debe sancionar, si el presidente quiere proteger a Manuel Bartlett, nosotros no lo vamos a permitir, no vamos a solapar esas conductas", añadió Vázquez.