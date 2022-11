Gabinete de AMLO suma casi 50 cambios en el sexenio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de Jorge Nuño Lara como titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Jorge Arganis Díaz Leal como asesor en Presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado casi 50 cambios dentro de su Gabinete legal y ampliado.

Esta mañana el jefe del Ejecutivo dijo que por motivos de salud, el subsecretario de la SICT Jorge Nuño sustituirá al ingeniero Arganis al frente de la dependencia, cambio que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre.

Se trata del último movimiento al interior del Gabinete, que en este caso fue por motivos de salud, pero ha habido otros que se han realizado por reinicias, enroques políticos para buscar una gubernatura, separación de cargos por señalamientos de corrupción o movimientos estratégicos al interior del gobierno.

Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda; luego por Germán Martínez Cázares, quien salió de la dirección general del IMSS; Javier Jiménez Espriú, quien dejó la SICT; Julio Scherer, al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia, hasta Tatiana Clouthier, quien dejó la Secretaría de Economía, son algunos de las reinicias más sonadas en estos primeros años de gobierno.

Las "bajas", no sólo por diferencias con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en ocasiones por traslados a otros cargos, a candidaturas o tan sólo por motivos personales.

Por ejemplo, Alfonso Durazo, dejó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para buscar competir y ganar la elección a gobernar de Sonora.

Hay otros casos como el de David León, quien dejó la Coordinación Nacional de Protección Civil para ocupar una nueva cartera en la distribución de medicamentos, lo que finalmente no ocurrió luego de que fue exhibido en un par de videos entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del Presidente, para la campaña de Morena en 2015.

Antes de Arganis, la última renuncia fue la de Tatiana Clouthier, al frente de la Secretaría de Economía el pasado 6 de octubre.

CARLOS URZÚA

Secretaría de Hacienda. Renunció a la dependencia en julio de 2019 y argumentó que dejaba el cargo por la inaceptable imposición de funcionarios sin conocimiento en el ramo.

ARTURO HERRERA

Secretaría de Hacienda. Renunció al cargo el 15 de junio de 2021 con la promesa presidencial de ser propuesto para gobernador del Banco de México, lo que nunca ocurrió.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO

Secretaría de Gobernación. El 26 de agosto de 2021 renunció a su cargo para reincorporarse al Senado; después trascendieron sus diferencias con personajes del gabinete, como Julio Scherer.

ALFONSO ROMO

Jefe de la Oficina de la Presidencia. El 2 de diciembre de 2020, el Presidente anunció la salida del empresario, pero dijo que seguiría como enlace con el sector empresarial.

JULIO SCHERER GARCÍA

Consejero jurídico. Renunció el 2 de septiembre de 2021. Dentro del gabinete tuvo diferencias con el titular de la FGR, Alejandro Gertz, y la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero.

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES

Dirección del IMSS. El 21 de mayo del 2019 renunció al acusar en una carta una "injerencia perniciosa" de funcionarios de la SHCP en el instituto y una agresiva política de ahorros.

JOSEFA GONZÁLEZ B.

Semarnat. El 25 de mayo del 2019 renunció al cargo luego de ser exhibida en redes sociales por retrasar un vuelo comercial para poder abordar, lo que molestó a pasajeros.

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ

SICT. El 23 de julio de 2020 salió del gabinete por su desacuerdo con la decisión de encomendar la operación de los Puertos y Aduanas a la Secretaría de Marina.

VÍCTOR MANUEL TOLEDO

Semarnat. El ecologista renunció al cargo en agosto de 2020, luego de que se filtrara una grabación en la que criticaba al gobierno del presidente López Obrador.

ALFONSO DURAZO M.

SSPC. Su salida del gabinete se dio el 21 octubre de 2020 para participar como candidato de Morena por la gubernatura de Sonora, cargo que obtuvo en las urnas.

GRACIELA MÁRQUEZ C.

Secretaría de Economía. El 7 de diciembre de 2020, el Presidente anunció su salida para proponerla como titular la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

JAVIER MAY RODRÍGUEZ

Secretaría de Bienestar. El pasado 11 de enero se anunció su enroque al ser relevado de Bienestar para ocupar la titularidad de Fonatur, clave en proyectos como el Tren Maya.

MARÍA LUISA ALBORES

Secretaría de Bienestar. El 2 de septiembre de 2020 se anunció su salida para ocupar la Semarnat; fueron públicas sus diferencias con Javier May, su sucesor en la secretaría de Bienestar.

DELFINA GÓMEZ

Educación Pública. Apenas en agosto pasado renunció a la dependencia, puesto que será la abanderada de Morena para competir por la gubernatura del Estado de México en 2023.

SANTIAGO NIETO C.

Unidad de Inteligencia Financiera. Presentó su renuncia a esa unidad de Hacienda en noviembre de 2021 tras la polémica en torno a su exclusiva boda en Guatemala.

JAIME CÁRDENAS

Indep. Tras denunciar que en el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado o Indep había casos de corrupción; dejó el cargo el 21 de septiembre de 2021.

IRMA ERÉNDIRA S.

Función Pública. Fue cesada el 21 de junio de 2021. El distanciamiento con el Presidente ocurrió cuando apoyó a su hermano en la contienda de Morena por la candidatura a Guerrero.

DAVID LEÓN ROMERO

Protección Civil. Su exhibición en videos donde entregaba dinero al hermano del Presidente en agosto de 2020 frustró su llegada a la empresa estatal que distribuiría medicinas.