Gabriel Regino y Peña Nieto, los otros mencionados en juicio de "El Chapo"

Genaro García Luna está acusado de tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas.

El extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón fue uno de los personajes más polémicos durante esos dos sexenios.

Sin embargo, las acusaciones que llevaron a García Luna a ser detenido en Estados Unidos se dieron en el juicio a "El Chapo" Guzmán en donde se mencionaron a otros funcionarios públicos de altísimo nivel.



Gabriel Regino y los sobornos del Chapo Guzmán

Como a García Luna, Jesús "El Rey" Zambada, lo exhibió en el juicio a "El Chapo" Guzmán, realizado en noviembre del año pasado.

En el banquillo, "El Rey" afirmó que el narco pagó en 2005 "unos millones de dólares" en sobornos a Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, cuando el alcalde era el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Según él, iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección", contó.

El abogado penalista, Gabriel Regino, aseguró que es falso que haya recibido sobornos del capo del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, cuando fue subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno.

"Es falso que durante mi ejercicio del servicio público, haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada", señaló Gabriel Regino en ese momento.

Tras la detención de García Luna, hoy Gabriel Regino volvió a rechazar tales acusaciones.



¿El "Chapo" sobornó Peña Nieto?

Durante el mismo juicio, el narco colombiano Alex Cifuentes afirmó que Joaquín "El Chapo" Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Cuando se le preguntó si había dicho a las autoridades en 2016 que Guzmán había arreglado el pago del soborno, respondió: "Así es".

Esta no es la primera vez que mencionan al ex presidente Enrique Peña Nieto en el juicio del narcotraficante de Sinaloa.

En noviembre del año pasado, Jeffrey Lichtman, abogado de "El Chapo" Guzmán, dijo que el Cártel de Sinaloa habría hecho sobornos millonarios al presidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón.

Ante esto, el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, calificó como "falso" que el ex mandatario haya recibido dinero del Cártel de Sinaloa.



Los sobornos al "general de la nación"

Alex Cifuentes también reveló que "El Chapo" intentó sobornar a un "general de la nación" con un millón de dólares en el 2013, sin embargo no pudo hacerlo.

Según el colombiano, el plan de Guzmán Lora ocurrió cuando una empleada del cártel, Andrea Vélez Fernández, le dijo que tenía acceso al militar, descrito tan sólo por Cifuentes como "general de la nación". Vélez era dueña de una agencia de modelos en Ciudad de México, dijo Cifuentes, y le presentaba las mujeres al general en fiestas privadas que ocurrían los miércoles.

El testigo explicó que Guzmán aprovechó para pedirle a Vélez que le ofreciera al general los 10 millones "para que lo dejara en paz". Si el general aceptaba la oferta Guzmán se comprometía a pagarle un millón de dólares a Vélez. La empleada del cartel, sin embargo, no tuvo éxito. Cifuentes dijo que el general odiaba a Guzmán.

"El Chapo" se enojó, dijo Cifuentes, la llamó mentirosa y ordenó que la mataran.