Gabriela Molina, primera mujer discapacitada en ganar concurso de belleza en Veracruz

Más que los prejuicios, lo que más le ha costado a Gabriela Molina en su preparación para el certamen Miss Veracruz, es la preparación física.

La egresada en psicología fue seleccionada como representante de Nanchital convirtiéndose en la primera mujer discapacitada en lograrlo.

"He tenido mucha preparación, desde que inicié con todo esto; clases de modelaje, de inglés, de oratoria, en el gimnasio, con dieta. Es bastante el trabajo que estoy haciendo", señala.

"Lo que más me ha costado es la cuestión del gimnasio, prepararme en mi condición física, nunca había estado en nada de ejercicio ni nada de todo ese tipo".

Molina nació con Amelia Bilateral, lo que significa que no cuenta con extremidades superiores, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para alcanzar su sueño. Comenta que, aunque hace apenas un año que tuvo su primer acercamiento al modelaje, el recibimiento ha sido positivo.

"He tenido mucha suerte, me he encontrado con personas que de verdad me han querido apoyar, me han brindado su confianza y además creo que ante la sociedad lo han visto muy bien, lo han aceptado muy bien".

La concursante recuerda que desde pequeña sufrió de bullying, además de ser señalada por las personas, pero hoy ve un cambio en la percepción que se tiene lo que la motiva a continuar compartiendo su experiencia.

"Lo que principalmente busco es que vean que sí se puede, que a pesar de cómo uno esté, la condición en la que uno se vea, se puede salir adelante".

"Es muy emocionante, yo nunca me esperaba todo esto, cuando acepté e inicié con todo esto del modelaje nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, la gran aceptación que se iba a ver, no me lo esperaba, sin embargo estoy muy agradecida y emocionada".

De ganar Miss Veracruz el próximo mes de marzo, Molina podría aspirar a convertirse en Miss México.