Gálvez cuestiona a AMLO por recibir a madres buscadoras de Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- La aspirante a la candidatura presidencial en la oposición, Xóchitl Gálvez, cuestionó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por recibir a Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo, pero no a las madres buscadoras de México.

Ayer viernes, en Palacio Nacional, el mandatario recibió en "La Mañanera" a Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, organización que ha ayudado a localizar a personas desaparecidas durante la dictadura militar de ese país.

El Mandatario aseguró que la señora De Carlotto es un símbolo de la resistencia y la defensa de los derechos humanos.

"Al mismo tiempo Estela es la defensora de América Latina y el mundo de quienes padecen por el autoritarismo, que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América", destacó.

Tras el encuentro, madres buscadoras en México, quienes buscan a sus familiares desaparecidos, criticaron el "abandono" del Presidente. La líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, expresó: "a nosotras no nos ha escuchado, nos ha abandonado".

Desde hace 45 años la señora forma parte de una lucha en Argentina por la desaparición forzada de personas.

"Hoy el presidente recibió en su conferencia a una madre buscadora... pero de Argentina. Mi admiración y solidaridad para ella", refirió lores Armenta.

"Le quiero pedir al presidente López Obrador que por favor me reciba en su mañanera, para contarle el dolor que se vive aquí, en el México que gobierna".

Por su parte, la senadora opositora, Xóchitl Gálvez, aprovechó para cuestionar a AMLO a través de redes sociales. "Sí, la labor de la Sra. Estela de Carlotto y las Abuelas de la Plaza de Mayo es heroica, pero aquí la pregunta obligada es: ¿por qué el Presidente @lopezobrador_ no ha recibido a las madres buscadores mexicanas?", dijo.

Incluso, la aspirante a la candidatura presidencial en la oposición indicó que "no se vale ser candil de la calle y oscuridad de su casa".