Gálvez y Creel rechazan dichos antisemitas de Fox sobre Sheinbaum

Los aspirantes a la presidencia por la oposición, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, condenaron la expresión del expresidente Vicente Fox, quien se burló de Claudia Sheinbaum al referirse al origen judío de la morenista.

En un tuit que lanzó Fox en apoyo a la senadora enlistó los orígenes de "las corcholatas", señalando que Claudia Sheinbaum es "judía búlgara" y Xóchitl era la única mexicana, por lo que la comunidad judía, así como simpatizantes calificaron esta acción como discriminatoria y un acto antisemita.

Más tarde, el expresidente borró su publicación y pidió una disculpa por retuitear un Tuit que aclaró, no era de él. "Tengo un profundo respeto por la comunidad judía", aseveró.

Tras la ola de críticas, la legisladora Xóchitl Gálvez, consideró que México es un país pluricultural y "más allá de nuestra ascendencia, somos mexicanos".

En el mensaje que difundió en sus redes sociales condenó el tuit de Fox: "Hace mofa del origen familiar de Claudia Sheinbaum. No más odio y división entre hermanos mexicanos", escribió.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel rechazó los señalamientos de su compañero de partido y de quienes cuestionen el origen de la aspirante a la presidencia por Morena, enfatizando que "México necesita reconciliación y no más división".

"El debate siempre debe darse en las ideas y proyectos. ¡Todas y todos somos mexicanos!", recalcó.