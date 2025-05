Ganaderos piden detener trasiego ilegal de ganado

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Ganaderos de Chihuahua destacaron la necesidad de que el gobierno federal detenga de manera urgente la infiltración de ganado ilegal procedente de Centroamérica, y pidieron aplicar operativos en la frontera sur con el Ejército, similares a los utilizados para contener el paso de migrantes.

Álvaro Bustillos, presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, dijo que la infiltración de ganado por el sur del país provocó la situación que se vive ahora con la presencia del gusano barrenador, que llevó al gobierno de Estados Unidos a suspender la importación de ganado vivo procedente de México, lo que les afecta directamente.

“Estamos muy preocupados ante la nueva realidad o adversidad que estamos viviendo, y obviamente pues lo estamos viviendo en consecuencia de lo que está sucediendo en los estados del sur del país, donde todo este trasiego ilegal de ganado sigue moviéndose hacia el centro y norte [de México], incrementando el contagio del gusano barrenador”.

“Estamos haciendo un llamado a que manden al Ejército al sur del país a que paren este trasiego de este movimiento del ganado que está entrando al país. Si mandaron 10 mil elementos al norte para parar los migrantes, ¿a poco con mil en un pedazo de frontera no se puede poner el orden?”, expuso.

Bustillos manifestó que los ganaderos tienen información de que al país ingresa ganado de manera irregular, sin pasar por las certificaciones correspondientes. Precisó que el trasiego de ganado ilegal se registra de forma similar al paso de migrantes o de droga.

“El ganado no está entrando con un protocolo o una acreditación sanitaria, no hay una preinspección, no hay nada para que ese ganado transite libremente y esté certificado sanitariamente en México”, por eso, es importante que se cierre la frontera sur”.