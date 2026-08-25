Ganado mexicano puede cruzar a EU

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Ciudad de México.- México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, Sonora, con un primer envío de 750 cabezas que aumentará gradualmente hasta 1,500, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, explicó en un comunicado que la reapertura es resultado de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, además de asociaciones y uniones ganaderas.

Como parte del esquema sanitario, López Gutiérrez señaló que México mantendrá la trazabilidad completa de cada animal, desde su nacimiento y durante su traslado hasta que sea colocado en territorio estadounidense.

La dependencia federal también verificará la dispersión de moscas para combatir el gusano barrenador del ganado en Chihuahua y Sonora, además de mantener controles de seguridad en un perímetro de 200 kilómetros.

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A estas medidas se sumarán brigadas encargadas de continuar los barridos sanitarios y una revisión permanente de los centros ganaderos. El reinicio de operaciones se produce a través del corredor fronterizo de Agua Prieta con Douglas, Arizona, después de unos 14 meses de restricciones aplicadas como parte de las medidas para contener el GBG.