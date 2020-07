Ganan docentes en Michoacán más que el Presidente

Más de 600 profesores de educación básica de Michoacán perciben a la quincena más de 91 mil pesos. Algunos, incluso ganan al mes casi el doble de lo que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (111 mil 933.92 pesos mensuales netos) y el triple que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo (73 mil 162 pesos al mes netos). En conjunto, le cuestan al erario más de 900 millones de pesos anuales.

De acuerdo con un documento solicitado a través de Acceso a la Información, 7 mil 250 trabajadores de la educación de Michoacán perciben un salario mayor a los 40 mil pesos mensuales. En esa lista destacan 619 docentes con salarios anuales que, sumando prestaciones, bonos y compensaciones, quedan por encima de los 2 millones de pesos anuales.

Según la información facilitada por la Secretaría de Educación Estatal (SEE), los profesores H.C. y A.S., ambos de la región de Lázaro Cárdenas, reciben al año 2 millones 193 mil 229.04 y 2 millones 90 mil 538.59 pesos, respectivamente.

El primero cobra quincenas estimadas de 91 mil 384.54 pesos; el segundo recibe cada 15 días, 87 mil 105.77 pesos. El que menos gana de ese grupo de 619 docentes es F.A., con una percepción anual de un millón 756 mil pesos o 41 mil 698 pesos a la quincena.

Más que el gasto en salud. En un comparativo, los 4 mil 915 millones 415 mil 206.89 pesos al año que perciben los 7 mil 250 docentes de ese listado, son más del doble que el presupuesto destinado a dos poderes del estado juntos, para este ejercicio fiscal 2020. El Poder Legislativo recibió 800 millones 986 mil 665 pesos. El Poder Judicial tiene destinados mil 438 millones 592 mil 600 pesos.

Además, la cifra también rebasa el presupuesto asignado a instituciones esenciales para la seguridad, salud, procuración de justicia, turismo, así como combate a la pobreza y al rezago educativo.

Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública recibió 3 mil 475 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado (FGE), mil 475 millones, mientras que a la Secretaría de Salud se le asignaron 4 mil 231 millones de pesos.

Herencia millonaria. El grueso de los trabajadores de la educación en Michoacán perciben salarios que oscilan entre 8 mil y 12 mil pesos al mes, según el tabulador de la Secretaría de Educación en el estado. Sin embargo, los 7 mil 250 docentes que reciben salarios de más de 40 mil pesos mensuales fue debido a que desde 1985 y hasta 2011, los gobiernos en turno asignaron hasta dobles plazas con la mayor categoría, discrecionalmente, a algunos profesores.

La mayoría de los maestros que están en ese listado cuenta con una plaza estatal y otra federal, en las que se han visto de igual manera beneficiados con "programas de profesionalización". Eso ha hecho que legal y laboralmente, a esos docentes no se les pueda reducir su salario ni prestaciones, como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

En ese listado nominal, incluso hay profesores con 94 años de edad que ya no se presentan al aula y sólo cobran sus cheques a través de algunos familiares.

Las fuentes consultadas informaron que en estos casos los docentes no se han querido jubilar para que no disminuyan sus ingresos.

"Son derechos adquiridos". Consultada al respecto, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán confirmó que las percepciones de los trabajadores son derechos adquiridos en lo individual y como gremio. Reiteró que los trabajadores están protegidos por la legislación laboral mexicana y que sus derechos son respetados y reconocidos por el gobierno del estado.

La dependencia estatal consideró que por el paso del tiempo y la experiencia, es normal que los trabajadores de la educación incrementen sus ingresos, "pero dichos ingresos deben estar siempre supeditados a resultados relacionados con mejoras sustantivas y evidentes en el servicio educativo".

Enfatizó que por ello, ha girado instrucciones de revisar a detalle, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría, la composición de los ingresos de los trabajadores con sueldos superiores, incluso a los del Presidente de la República.

Ello, dijo, a fin de establecer parámetros para determinar si se cumple con los criterios de ley para que dichos sueldos se mantengan.

"Sobre todo para conocer si los trabajadores realmente están devengando su salario con funciones y resultados equivalentes al ingreso que reciben", resaltó la SEE.

"Nuestro salario, por ello, se consigue por el mérito, pero se mantiene a base de resultados", sostuvo a EL UNIVERSAL la Secretaría de Educación estatal y aclaró que la mayoría de los trabajadores de la educación son mujeres y hombres comprometidos con la noble causa de llevar a los niños los servicios educativos y dotarlos de herramientas y conocimientos útiles para su vida y desarrollo.