Ganan suspensión de amparo a Batres para levantar bloqueo en Twitter

El perredista Fernando Belaunzarán obtuvo de un juez la suspensión definitiva en el amparo que tramita por el bloqueo en Twitter en que lo tiene el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, por lo que éste deberá desbloquearlo de inmediato.

En su resolución, el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, ordenó a Batres que "levante de inmediato el bloqueo de la cuenta de Twitter @ferbelaunzaran".

La decisión fue emitida el pasado jueves, pero el bloqueo sigue, por lo que el exlegislador anticipó que, de ser necesario, podría tramitar una inejecución de sentencia.

De acuerdo al juez que ordenó la suspensión no existe justificación para que Belaunzarán siga bloqueado hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo, por lo que las cautelares buscan que no le sea vulnerado su derecho a la información pública durante la tramitación del juicio.

Levantar el bloqueo como medida cautelar no afecta el interés social ni el orden público, "al contrario, la sociedad está interesada en que la mayor proporción de personas posibles se involucren en los temas de interés público, para lo cual es necesario como una condición para garantizar la calidad de la deliberación pública, que las personas estén en posibilidad de acceder a la mayor cantidad de información pública para así poder participar", se expuso en el acuerdo.

En él se recordó que el 20 de marzo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 1005/2018 determinó que el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución incluye que la sociedad acceda a lo que publican los servidores públicos en sus redes sociales.

Esto incluso en sus cuentas privadas "siempre y cuando la información respectiva sea de interés general por tener relación directa con la función pública que desempeña en el servicio público su difusor".

Este es el primer litigio que Belaunzarán gana para abrir las redes sociales a todos, pues –dijo- Batres es un funcionario público y existen precedentes judiciales de que éstos no pueden cerrar el acceso a sus mensajes en redes sociales cuando a través de éstas difunden actividades relacionadas con sus cargos públicos.

El perredista anticipó que de ser necesario litigará también el bloqueo en que lo tienen también Rocío Nahle, secretaria de energía, y la directora de Notimex, San Juana Martínez.