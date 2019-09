Ganaron una elección no una revolución: PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- A nombre del PRI, la senadora Beatriz Paredes llamó al gobierno y sus aliados de la 4T a revisar las políticas que han fallado, pero con humildad, pues no son fruto de una revolución, ni de una irrupción de masas en su favor, aunque si de una victoria democrática. Recomendó humildad incluso, para que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le pase como a sus antecesores (del PAN o del mismo PRI) que se embriagaron por sus propias estrategias publicitarias y no corrigieron, pues tampoco vieron sus yerros.

Al fijar la postura del PRI frente al primer informe de gobierno del presidente López Obrador, Paredes dirigió un mensaje conciliador para ir por un gran pacto nacional, erradicar la violencia que ataca a todo el país y recuperar la paz social.

Pero pidió también a la 4T aclarar de qué hablan cuando plantean "cambio de régimen" porque si se trata de ir a la restauración autoritaria y en contra de los avances democráticos, "si ese es el propósito no lo vamos a permitir. En defensa de las instituciones democráticas, en impulsar su evolución y desarrollo, la oposición somos un solo frente".