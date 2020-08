Garantizan seguridad de "El Marro" en El Altiplano

El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el traslado de José Antonio Yépez, "El Marro", al Cefereso de El Altiplano garantiza la seguridad del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quien enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada y robo de combustible.

"Fuera de Guanajuato, y en un penal federal, es mayor la seguridad que se tiene respecto a la detención de esta persona. Los riesgos, su permanencia en el estado, evidenciaban los riesgos a su seguridad, ya que, encontrándose en el estado donde ha construido una red de complicidades, era más fácil o hacía vulnerable su estancia en un penal de mediana seguridad".

En entrevista, al término de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario señaló que el Cefereso de El Altiplano garantiza mayores condiciones de seguridad.

Aseguró que las Fuerzas Federales, en coordinación con el gobierno del estado, están atentas ante cualquier reacción violenta en Guanajuato por parte de esa organización criminal, pero en este momento —indicó— afortunadamente "no se ha visto nada".

"Lo que sí podemos resaltar, sin que ello hable de una tendencia, es que a partir de este evento [la detención] hay una baja sensible en los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, alrededor de 50%.

"Estamos hablando de cuatro días, y esto no necesariamente es indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios dolosos a la baja", explicó.

El domingo pasado en el municipio de Juventino Rosas, un grupo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía de Guanajuato capturaron a "El Marro", a ocho personas más y liberaron a una mujer secuestrada.