García Luna se decía súper policía, resultó ser súper traidor: Creel

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se desmarcó del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien este miércoles fue declarado culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado.

En conferencia de prensa aseguró que durante su gestión como Secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, nunca trabajó con el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, García Luna.

"Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto, la respuesta es tajante, no, absolutamente no, durante los cuatro años que serví como Secretario de Gobernación jamás tuve información de las agencias de investigación mexicanas tanto civiles como militares, ni de Estados Unidos y tampoco de las agencias de inteligencia de países amigos a México", declaró.

El líder panista señaló que García Luna venía de la administración pasada a la de Vicente Fox, y puntualizó que dicho personaje, nunca acudió a las reuniones del gabinete de seguridad.

"Me tocó ser el coordinador del Gabinete de Seguridad, quien lo presidía era el titular del Ejecutivo, Vicente Fox, pero para efectos prácticos quien coordinaba el gabinete era el Secretario de Gobernación, y al gabinete acudía solo los titulares, jamás acudió el señor García Luna. Lo que ha ocurrido es gravísimo, y lo que debe hacerse es aplicar la ley. Yo estoy aquí porque vine a dar la cara, creo en la ley, creo en la constitución, y creo en que quien la hace la paga. Genaro García Luna se decía ser un súper policía y resultó ser un súper traidor, traidor a México".

Creel Miranda insistió en que es un convencido de que la ley es la ley, y quien la viola debe ser sancionado y pagar sus culpas.

"En este caso, las de García Luna son gravísimas, en primer lugar por ser un servidor público que tenía la obligación y el deber de combatir al crimen organizado y lo que hizo fue exactamente lo contrario, se sumó al crimen organizado, ¿y esto qué significa? Significa que un servidor público no solamente incumple su deber, sino que en este caso deja una secuela de daños de vidas, de adicciones, de manera irreparable, porque el crimen organizado del narcotráfico es lo que es, mata, divide a las familias y genera un enorme dolor en ellas cuando un hijo o una hija se convierten en adictos, entonces estamos hablando de los crímenes más graves que puede cometer una persona, por eso la lucha contra el crimen organizada debe de ser directa y sin cuartel", aseveró.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que en los últimos 50 años "ningún gobierno ha bajado los niveles de violencia como los bajamos nosotros": "Es verdaderamente reprobable que un mal funcionario como García Luna venga a echar abajo muchas de la credibilidad que tienen las instituciones mexicanas".