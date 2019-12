García Luna se usa para minar a Calderón: "Jefe Diego"

El caso de Genaro García Luna se utiliza para minar a Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Diego Fernández de Cevallos Ramos, candidato a la Presidencia de México en 1994, en entrevista con "Los Periodistas", programa conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela.

"La imputación se la hace un narcotraficante, quien afirma haber entregado a García Luna millones en maletín. ¿Qué procede a los opinadores? No hay que adelantar condenadas. Hay que esperar al proceso en el que habrá muchas sorpresas. Hay una verdad cierta hasta el momento: millones pasaron por sus manos. Me parece inverosímil que haya recibido en un restaurante millones. El dinero podría derivar de recursos públicos, no del narcotráfico. Querer vincular a Calderón con delitos de García Luna, es un golpe político sucio", dijo Cevallos Ramos.

"Dudo que García Luna haya recibido dinero del narcotráfico. ¿Cómo explicar que sus colaboradores están al frente hoy de varias de nuestras instituciones de seguridad? Habrá muchas noticias, muchas sorpresas. No hay que adelantarnos al juicio. Me parece que si hay un enriquecimiento ilícito, será por el desvío de recursos públicos", señaló.

"Es un caso muy grave, muy delicado, muy escandaloso, que le da una bocanada al actual Gobierno mientras hunde a Calderón. La caída política a la figura de Calderón es inversa al avance dialéctico del actual Gobierno", agregó.

Fernández de Cevallos aseguró que aunque su relación con Felipe Calderón ha estado saturada de confrontaciones, no se atrevería a señalar que conocía lo que supuestamente hacía García Luna.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que la Secretaría de Gobernación no fue la única dependencia desde donde se hicieron desvíos a empresas ligadas a Genaro García Luna.

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el funcionario dijo que se está integrando toda la carpeta de investigación "para presentar la denuncia ante la FGR; no puedo dar detalles, pero evidentemente hay operaciones financieras relacionadas con el señor García luna durante los dos sexenios", comentó.

Cuestionado sobre si únicamente era en la Secretaría de Gobernación donde se han detectado esos desvíos, Santiago Nieto dijo que no, que es "en varios espacios, no sólo en Gobernación".