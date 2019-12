García Luna y los exfuncionarios ligados a él

Luego de que hace dos semanas, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa cuando fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga a diversos exfuncionarios por desvíos de dinero y a quienes eran parte de su red cercana.

Los investigados formaron y forman parte de otros sexenios y de actuales gobiernos, así como de la corporación que encabezó García Luna.

Los ligados a García Luna en la Policía Federal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a cinco exfuncionarios ligados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como coordinador regional de la SSP, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

"Estamos investigando a cinco exservidores públicos más, cercanos a Genaro García Luna", dijo el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, entrevistado después de asistir a la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional.

¿Quiénes concretamente? (Luis) Cárdenas Palomino, entre otros.

Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional de la Policía Federal. Como García Luna, ingresó al Cisen, el órgano de espionaje del gobierno, en 1989.

También fue el primer jefe de la unidad de secuestros de la SIEDO y en el 2001 se convirtió en director de investigación de la AFI, la cual estuvo encabezada por García Luna.

Fue señalado por Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, de recibir sobornos del desarticulado cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En diciembre de 2012, Cárdenas Palomino anunció su baja de la Policía Federal para incorporarse a la iniciativa privada. "Las principales motivaciones para iniciar esta nueva etapa son la satisfacción del deber cumplido y mi deseo de retribuir con tiempo el apoyo de mi familia en todos los momentos y condiciones que se derivaron de mi función laboral", escribió en su página de Facebook.

"Como todo funcionario público, he estado expuesto a las críticas, muchas de ellas estériles y carentes de fundamentos, que además de sugerir conductas delictivas de mi parte su objetivo era desacreditar la función policial", señaló.

Otro de los investigados de esa corporación es el exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera cesado por la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de El Altiplano, en julio de 2015.

Pequeño García fue uno de los colaboradores de mayor confianza del exsecretario de Seguridad, García Luna, quien lo nombró jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, que se encargó del combate a los cárteles, así como a la producción, tenencia y tráfico de estupefacientes.

Como jefe de la División de Inteligencia, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se encargó del monitoreo de la celda de El Chapo Guzmán, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, por lo que tras la fuga del exlíder del Cártel de Sinaloa fue reubicado en la corporación y luego cesado.

Cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, Ramón Eduardo fue nombrado jefe de la División Antidrogas, por lo que era el encargado de combatir al Cártel de Sinaloa y de seguirle los pasos a Joaquín El Chapo Guzmán, al que nunca pudo detener.

Junto con Luis Cárdenas Palomino eran considerados la mano derecha de García Luna.

De febrero de 2007 a febrero del 2008, Facundo Rosas Rosas, otro de los investigados, fue responsable de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención y comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, y fungió como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

De diciembre de 2008 al 14 de junio de 2009 se desempeñó como subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Fue jefe de la policía en Puebla, donde se le acusó del desalojo violento de manifestantes en el municipio de Atlixco, en el que murió un menor de edad.

Otra de las investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la actual secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, quien colaboró con Genaro García Luna desde que estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Maestra en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, por parte del Colegio de Defensa Nacional, Cervantes Guerrero estuvo en 2012 como comisionada General de la Policía Federal.

Entre 2009 y 2012 fue jefa de la División de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y antes, en 2007, estuvo como coordinadora de la Unidad de Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

También se desempeñó como subdirectora de Asuntos Extranjeros, teniendo como responsabilidad la coordinación de tareas de inteligencia táctica y operativa, y del programa de contraterrorismo y contrainteligencia del Cisen.

Sin embargo, en el Bajo Reserva de hoy, se asegura que Maribel no es investigada, pues en el gobierno del Estado de México fueron informados por la administración federal que no existe ninguna investigación en su contra.

Quien también se encuentra en funciones, pero en la Ciudad de México, es el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

El mando policiaco de la CDMX asegura que "Conocí a Genaro García Luna 30 segundos al final del sexenio del expresidente Felipe Calderón y nunca recibí instrucciones directas de él ni de sus segundos al mando".

"Yo era jefe de departamento, después subdirector y director de área al final de esa administración, y pues nunca tuve un trato directo con él ni con sus segundos al mando", expresó.

Además, su nombre no ha sido mencionado, más allá de las notas periodísticas.

Los presuntos desvíos a García Luna con Calderón

La misma UIF informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista", dijo Santiago Nieto.

Tras ello, los señalamientos se enfocaron a quienes estuvieron al mando de la Segob durante el gobierno de Felipe Calderón, quien tuvo la pérdida de dos de sus secretarios de Gobernación en accidentes aéreos: Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake Mora.

Juan Marcos Gutiérrez, quien fuera subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en el periodo de Francisco Blake Mora -14 de julio del 2010 al 11 de noviembre de 2011- en la administración de Felipe Calderón, rechazó desvío de recursos de la dependencia a empresas relacionadas con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En un comunicado, que el expresidente Felipe Calderón hizo público en sus redes sociales, Juan Marcos Gutiérrez aseguró que son injustos los señalamientos generales sobre un presunto desvío, sin que se precisen fechas y actores específicos.

"Corregir ambigüedades y precisar datos verificables en casos como este, es indispensable en un estado de derecho donde, por un lado, se exija rendición de cuentas a quien le corresponda en su justa dimensión y, por el otro, se impida un señalamiento injusto, que lastima la memoria de un funcionario como el secretario Francisco Blake Mora; que murió sirviendo destacadamente a su país", publicó Juan Marcos Gutiérrez.

Quines también estuvieron en la Segob fueron Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, a quienes defendió Calderón.

Los investigados por García Luna con Peña Nieto

Pero la trama no termina con el sexenio de Felipe Calderón, también la IUF investiga a transferencias bancarias de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias realizadas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo: "Evidentemente hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios [Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto], en Gobernación y en varios espacios; no sólo fue ahí, sino también en otros lados", afirmó al salir de Palacio Nacional.

Luego de participar en una reunión de gabinete que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo expresó que están en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Pero en la conferencia matutina de ayer, AMLO afirmó que la empresa de García Luna también ofreció servicios de asesoría al gobierno de Peña Nieto, lo que imputa responsabilidad a quien fuera su secretario de Gobernación, el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong quien, como se sabe, concentró en la dependencia a su cargo todas las tareas de seguridad tras desaparecer la supersecretaría que antes encabezó el hoy procesado en Estados Unidos y que ayer se declaró no culpable.