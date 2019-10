Gasolinero de la México-Toluca pagará 30 mil pesos cada vehículo dañado con agua en el tanque: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que a los cerca de 30 automóviles que tuvieron daños por cargar gasolina revuelta con agua en una estación de servicio ubicada en la carretera México-Toluca.

"Van a tener que pagar la reparación de más de 30 vehículos, y Profeco se va a encargar de que paguen, en promedio va a estar en 30 mil pesos cada vehículo, no es la forma de robar, ni lo hacen por robar, lo hacen por no invertir en el mantenimiento de sus estaciones", precisó.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield Padilla comentó que "la gente piensa que esa es la manera de robar", pero la manera más utilizada por las estaciones es "la del rastrillo". "Ahí sí", dijo.

"Esto sucede por falta de mantenimiento, llueve fuerte y no tienen mantenimiento los tanques, entonces se filtra el agua y lo primero que sale es esa agua, al accionar las bombas, y se descomponen los vehículos", señaló.

De las 171 visitas que realizó la Profeco en la semana destacó la revisión a esa gasolinera, que destacó en su denuncia por los videos que usuarios hicieron virales en redes sociales.