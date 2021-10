Gasto público crece más de lo previsto

El gobierno federal está desembolsando recursos a mayor velocidad de lo previsto. De enero a septiembre, el gasto neto total ascendió a 4.7 billones de pesos, lo que representó un aumento de 5.6% en comparación con el periodo similar de 2020, tras descontar la inflación. La subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, detalló que en ese periodo el gasto neto pagado fue mayor en 23 mil 998 millones de pesos, lo que significa que va por arriba del programa.

"Vamos bien con el gasto, respecto con lo aprobado se tiene un avance de 74.7% a septiembre", explicó a diputados durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Incluso, la funcionaria dijo que en servicios personales el desembolso ha estado muy restringido, en línea con las medidas de austeridad, salvo el destinado a servicios y atención prioritaria, como en salud, educación y seguridad pública.

Rodríguez Ceja afirmó que el presupuesto del año que viene está sustentado en ingresos basados en supuestos realistas, tal y como se ha observado en la recaudación de impuestos. "Hay fundamentos sólidos en las cifras que se pusieron a consideración, en las que se privilegia cuidar las finanzas públicas", mencionó Rodríguez Ceja. Pero si llegara a ocurrir algún imprevisto, que no lo contempla, dijo que el gobierno cuenta con los fondos de estabilización para hacer frente a cualquier situación, tanto para compensar ingresos públicos como algún faltante para las entidades federativas y municipios.

"Los ingresos van evolucionando de manera positiva, lo mismo vemos para 2022; tenemos no sólo los fondos de estabilización, sino otras herramientas, como sucedió con la pandemia", aseguró. Para el próximo año, ponderó, se propone un gasto neto total de 7.09 billones de pesos, lo que equivale a un incremento de 8.6% frente a lo aprobado por diputados para 2021, tras descontar la inflación.

Al detallar su composición, mencionó que el gasto no programable propuesto es de 1.84 billones de pesos, mediante el cual se cubrirá principalmente el costo financiero de la deuda pública y las participaciones a los estados y municipios. En tanto, el gasto programable será de 5.25 billones de pesos, con el cual se buscará el logro de los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como los programas que deriven de él.