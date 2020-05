Gatell lee poesía mientras Taibo ve "zopilotes"

Antes de que se transmitiera el video pregrabado, donde el subdirector de Salud, Hugo López-Gatell leyó un fragmento del poema "El hambre" del poeta español Miguel Hernández, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica señaló: "Al final estaré contestando a nuestros detractores que parece que esta semana abundan; los zopilotes en cuanto ven la posibilidad de buscar carroña donde no la hay, maldita sea, se desatan".

El funcionario cultural sentenció: "esos que le lamieron las botas al régimen durante años, los chayoteros de ayer, convertidos en portavoces de la libertad de expresión, deveras no tienen medida", al presentar la lectura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y celebrar las colecciones de Vientos del Pueblo que pudieron poner ayer miércoles en todas las camas de Los Pinos.

"Le agradecemos a Hugo que haya usado 5 minutos de su tiempo, escasos, para leernos un poema" y dijo que otras figuras públicas que están ligadas a la lucha por la salud, también van a leer; "descubrimos que en el equipo de salud hay varios lectores, da gusto esto. Venimos de un pasado gobierno donde eran todos analfabetas funcionales y descubrir que un equipo de salud que está haciendo una labor verdaderamente admirable, déjense de cuentos y basureo, que hay lectores, lo pone a uno de buen amor".

Antes de leer el fragmento del poema "El hambre", Hugo López-Gatell habló de Miguel Hernández y relató que el director del Fondo de Cultura, "me ha concedido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en casa leyendo, un programa de promoción y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana distancia por la epidemia de Covid y que se convertirá en uno de los elementos de divulgación del FCE a través de su colección Vientos del Pueblo".