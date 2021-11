Gatell, responsable del desabasto de medicinas: PAN y PRI

Tras el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de la gravedad del desabasto de medicamentos, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, afirmó que ese solo hecho es suficiente para que el mandatario corra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa, destacó que debido a ese desabasto, 46 por ciento más personas fallecieron por diabetes en 2020 que en 2019, y 40% de personas con enfermedades cardíacas fallecieron en exceso en 2020.

"¿Qué quiere decir? Perdonas que no tuvieron insulina, personas que no tuvieron medicamentos para el corazón, fallecieron. Estamos hablando que hubo un exceso de mortalidad de 350 mil personas, de las cuales se reconocen oficialmente 200 mil, pero fallecieron 150 mil personas por otras causas. Me parece que este dato sería un elemento indispensable para que el Presidente corriera a Hugo López-Gatell. Es el verdadero responsable del desastre que tenemos en materia de salud", manifestó la senadora panista.

Por su parte, el senador del PRI Manuel Añorve, exigió que el subsecretario López-Gatell se disculpe con los padres de niños con cáncer "a quienes descalificó, insultó e incluso desconoció".

Durante la sesión plenaria en el Senado de la República, el legislador por Guerrero recordó que López-Gatell incluso dijo que la demanda de los padres por medicamento era parte de un complot internacional para desestabilizar al Gobierno Federal. "Exigimos una disculpa pública por tales expresiones y por el pésimo manejo de la pandemia", apuntó.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, responsabilizó a Morena del desastre en el abasto de medicamentos, ya que ese partido se empecinó en reformar la ley para cambiar el sistema de adquisiciones del gobierno federal, lo que provocó la crisis que se padece actualmente.

"Es culpa de Morena, porque aquí les dijimos que eso no iba a funcionar, y tercamente insistieron en llevar a cabo este tipo de cambios que hoy la población está pagando las consecuencias. Por supuesto que exigimos que se ponga el remedio, lo venimos haciendo hace muchos meses y hoy lo que decimos es que tenemos que realizarlo de una manera inmediata, que se pongan a trabajar en eso y que se genere la eficiencia. No bastan con los regaños del Presidente, necesitamos ver que esto se resuelva y se resuelva pronto", advirtió.