Genera sospecha cero avances sobre muerte de los Moreno Valle: Marko Cortés

"Genera sospechas" que el gobierno federal no reporte ningún avance en las investigaciones sobre la caída del helicóptero donde fallecieron hace un año la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al exigir resultados y no "pretextos".

Luego de que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, difiriera hasta el próximo trimestre las conclusiones de las indagatorias entorno a esa tragedia, el panista cuestionó la falta de resultados, y que el caso se mantenga igual que desde el primer momento, en que se descartó la posibilidad de un atentado.

Los panistas "tenemos derecho a saber si fue realmente un accidente o un hecho provocado", pero cada vez que salen los funcionarios del gobierno "no aportan ninguna información nueva sobre el suceso, sobre el que desde el principio se descartó un atentado y hasta el momento sigue igual", expuso el líder del PAN en un comunicado.

Marko Cortés aseguró que "a un año de la tragedia, el gobierno ya no tiene pretextos ni motivo para no informar con peritajes científicos sobre las causas que la originaron. "La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los lamentables hechos", expresó.

"Lo dicho por Jiménez Espriú, es una burla y ofende a los deudos de Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y las otras tres personas que fallecieron el 24 de diciembre de 2018 en Puebla", insistió Cortés Mendoza.

La ausencia de conclusiones sobre lo ocurrido es "un auténtico agravio por parte del gobierno federal", toda vez que se trata de la muerte de dos de los miembros más destacados del PAN.

Con ese tipo de mensajes –insistió- el gobierno de Morena muestra su insensibilidad humana y desmiente el discurso supuestamente humanista del régimen.