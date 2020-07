Generan molestia los filtros para ingresar al Centro Histórico de la CDMX

Desde temprana hora, este lunes en la esquina de la calle Academia decenas de capitalinos hicieron fila para acceder y comprar en los comercios ubicados sobre Corregidora.

Muchos de ellos expresaron su molestia por los cerca de 40 minutos que esperaron para ingresar.

Mercedes Robledo, quien acompañaba a su padre a comprar herramienta, dijo: "Nosotros somos campesinos, esperamos semanas para venir y sentirnos seguros. Lo que hicieron es bueno, pero tuve a mi papá más de 30 minutos en el sol, espero que no tenga que ser así cada vez que vengamos".

David deseaba comprar tubería para realizar una instalación de gas, pero después de 20 minutos de permanecer en la fila dijo sentirse molesto, pues no estaba seguro de que el local al que se dirigía estuviera abierto y comentó que los elementos que resguardan la zona no le proporcionaron esa información.

"Aquí se viene por necesidad, no vendemos lujos sino productos de primera necesidad para el hogar. No se fijaron en todos los detalles necesarios para los horarios y quiénes abrirían. Las tres plomerías de la calle son pares; o sea, el que venga hoy para comprar ahí no las encontrará abiertas", dijo el director general de una ferretería.

Los comercios que abrieron ayer fueron tiendas de electrónicos, iluminación, artículos de belleza, ferreterías y un par de joyerías, además de un local de tacos, todos de numeración impar, por lo que mañana tendrán turno los pares, del otro lado de la calle.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, encargados de controlar el filtro de esta zona, aseguraron que el acceso a las personas se daba cada 10 y 15 minutos, dependiendo del flujo en las salidas de los clientes y cada vez podrían ingresar de 30 a 40 personas.

Recordaron que no es necesario que las personas presenten algún tipo de identificación para demostrar que, de acuerdo a la primera letra de su apellido, era el día que les correspondía realizar compras.

Enfatizaron que esa medida era sólo una recomendación que esperaban fuera respetada por la mayoría de la población, para reducir los riesgos de contagio de Covid-19 en la capital del país.

Los comercios del Centro Histórico seguirán trabajando con un horario reducido, por lo que los filtros móviles estarán instalados desde las 9:00 y hasta las 17:30 horas, siendo el horario de acceso de 11:00 a 17:00 horas, alternando su ubicación entre Pino Suárez, Madero, Corregidora, 16 de Septiembre, 5 de Mayo y 20 de Noviembre.