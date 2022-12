Gente votará por transformación en lugar de candidato: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su gusto porque seguidores de Morena han señalado que independientemente del candidato a la presidencia en 2024 votarán por el proyecto de transformación.

"Últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones quienes se están escuchando respecto de los distintos candidatos o prospectos a la Presidencia que hay mucha gente dice: yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo voy a votar por Marcelo; o yo estoy por Marcelo, pero si gana Claudia voy a votar por Claudia, o yo estoy con Adán, pero si gana Claudia estoy con Claudia, o estoy con Marcelo, pero si gana Adán estoy con Adán, porque lo más importante es el proyecto.

"Hay quienes dicen y son los más avanzados, verdadero demócratas que están pensando en la transformación, en la gente en el pueblo: yo voy a votar independientemente del candidato, por la transformación".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que lo otro sería votar el retroceso.

"Quién va a votar por la corrupción, por unos cuantos que se sigan sintiendo dueños de México, porque se siga despreciando al pueblo, por el racismo, el clasismo, la discriminación, ya eso pasó al basurero de la historia".

El mandatario señaló que hay libertades para todos los ciudadanos, pero no es el tiempo de los conservadores corruptos, ya pasó.

"Tuvieron su oportunidad por décadas y empobrecieron al pueblo, ya la gente no quiere eso, quieren cambio quieren transformación".