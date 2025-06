Gerardo Fernández Noroña modifica su postura hacia Senadora de Tamaulipas

REYNOSA, Tamps. (EL UNIVERSAL).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña reculó sobre el calificativo que hace seis años lanzó contra la actual senadora Marki Ortiz, a quien llamó "alcaldesa pedorra" pues dijo: "ya ven como soy yo de cabrón".

El legislador estuvo en Reynosa como parte de la gira que viene realizando por Tamaulipas denominada "A ras de tierra" donde acompañado de diputados federales y senadores, viene agradeciendo la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial pues dijo, fue una hazaña que el pueblo haya elegido a sus juzgadores.

"La alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible también, tiene la ciudad hecha pedazos, veo las calles y se me encoge el corazón, me da una tristeza, si yo fuera el alcalde no tendría cara, es una vergüenza, no hablo de seguridad, hablo de las calles, de la limpieza y es un pueblo trabajador que merece vivir bien y tenemos que hacer ese cambio", manifestó hace seis años Noroña durante una visita que realizó a esta frontera.

Sin embargo, ahora, el senador tuvo que tragarse sus palabras ya que aseguró, empezaron con el pie izquierdo su relación y hoy, le tiene estima a la exalcaldesa.

"Empezamos con el pie izquierdo nuestra relación y hoy le tengo estima, respeto, es una guerrera, es alguien que ha pasado por pruebas durísimas y aquí está al frente, comprometida con el pueblo, yo le tengo mucho cariño y respeto. Ya ven como soy yo de cabrón, cuando ella gobernaba y le di unos cuantos llegues, ella me dijo que pedorra no era, que pedorros somos todos y entonces ya estaban queriendo amarrar navajas y la verdad es que le tengo reconocimiento porque es una política, un ser humano, una mujer que ha enfrentado dificultades, no políticas, de salud y aquí está le quiero reconocer mi respeto", dijo Noroña.

No va en picada

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no va en picada, tenemos 24 gobiernos estatales, mayoría calificada en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos de más de 20 estados, imagínese si fuéramos en caballo de hacienda, nombre, este movimiento llegó para gobernar por décadas, lo digo sin arrogancia", aseguró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Más de 2 mil personas arribaron al lugar en camiones y debido a que el salón del Holiday Inn de la colonia Del Prado sólo tenía espacio para mil 500 personas, empleados de este lugar impidieron el acceso a quienes intentaban ingresar y muchas otras personas, salieron al no encontrar espacio.

Manifestó que la unidad del Partido Verde, del PT y de Morena es fundamental, por lo que hay que cuidarlos mucho, así como fortalecer los procesos democráticos ya que ahí van las cosas.

Exige respeto

El senador aseguró que no comulga con las políticas migratorias, arancelarias o de remesas del presidente Donald Trump y que son temas de los cuales, ya se encarga la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Soy totalmente solidario con nuestros hermanos y hermanas migrantes, exigimos respeto a su dignidad como seres humanos más allá de que Estados Unidos tiene derecho a establecer las políticas migratorias que considere convenientes, me parece que está obligado también a tratar a los migrantes que tienen derechos inalienables y deben ser respetados".

Celebró que las manifestaciones en Estados Unidos se estén realizando de forma pacífica, donde se expresó libremente el pueblo de Estados Unidos.

"Se va a reunir la presidenta con Trump, ojalá se avance y el impuesto que se quiere establecer a las remesas no se establezca porque es violatorio, no debe existir doble tributación y las remesas ya pagaron impuestos".