Gerardo Fernández Noroña niega reelección en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que pese a las críticas y los ataques en su contra, no va a cambiar su forma de ser, aunque "lo chupe la bruja" políticamente y frustre sus aspiraciones rumbo al 2030.

En conferencia de prensa, el legislador morenista recalcó que hay una ofensiva muy fuerte en los medios de comunicación para evitar que pueda reelegirse en la Presidencia de la Cámara Alta, aunque aclaró que él no ha manifestado en ningún momento interés por permanecer un año mas en el cargo.

Recordó que hace seis años, el entonces presidente del Senado, Martí Batres, quiso reelegirse y perdió en el intento. "Entonces, yo no pienso ir a una reelección para que me madreen, yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario, y yo estoy más bien en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces, el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y los medios lo entiendo, pero es injustificado", señaló.

Fernández Noroña presumió que cuenta con el respaldo del pueblo, por lo que no considera importante permanecer como presidente del Senado, porque si ha escalado en su carrera política es por ser como es y no por los cargos públicos que ha ocupado.

"Mi fuerza no es estar en la Presidencia de la Mesa Directiva, mi fuerza es (ser) quien soy, siempre he sido igual, he llegado hasta donde estoy siendo lo que soy, no voy a cambiar. Si por como soy me ´chupa la bruja´ políticamente hablando, bien empleado, no tengo ningún problema, y si eso me da nuevas oportunidades, bien empleado también, no tengo preocupación.

"Pero sí hay una ofensiva, tres meses lleva, estamos a punto de cumplir tres meses, fue desde más menos el 19 de marzo, la de diario. Siempre ha habido cosas en mi contra, pero ahora es muy consistente, entonces ya vi que aguanto eso y más", puntualizó.