Gerardo Fernández Noroña responde a reto sobre político más odiado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló al ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, como uno de los políticos más odiados que él.

El controversial político dio nuevamente de qué hablar al responder a una publicación de X, asegurando que López-Gatell es más odiado que él y etiquetando al usuario @HLGatell, perfil del también nombrado "zar del Covid".

Un usuario de la dicha red social llamado @SLP_Today lanzó como reto a los cibernautas que señalaran a un político más odiado que Gerardo Fernández Noroña y, de hacerlo, cerraba su cuenta de X.

La publicación fue respondida por el presidente del Senado, quien escribió: "Me temo que @HLGatell. Adiós a tu cuenta".

Las respuestas a esta publicación fueron diversas, desde personas que mencionaban a políticos de oposición, hasta quienes aseguraban que no hay otro funcionario público más odiado que él.

Hasta el momento, Hugo López-Gatell no ha respondido al señalamiento.

El usuario @SLP_Today bromeó comentando en su misma publicación "Ay wey, no me irá a pedir Noroña que me disculpe públicamente?".

Lo anterior, aludiendo al momento en que el abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña por los hechos ocurridos el 20 de septiembre pasado, en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los que el legislador denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales.

En un acto realizado en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado, Velázquez de León leyó la disculpa a Fernández Noroña y expresó su arrepentimiento por su comportamiento, al cual calificó de "inaceptable" y contrario a los valores que rigen su vida.