Germán Martínez apoya Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El senador Germán Martínez Cázares apoyará a Xóchitl Gálvez en su camino por ser la candidata presidencial de la alianza opositora Va por México.

Esta mañana de jueves, durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula en el que participa, el exdirector del IMSS aseguró: "Yo voy a apoyar a la primera presidenta de México, que se llama Xóchitl Gálvez. Es una mujer competitiva, decente y preparada para el puesto".

Y agregó que "Xóchitl no tiene por qué abrir las puertas de Palacio, ésas las vamos a abrir todos con votos", en referencia a la ocasión en que la senadora acudió a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica en "La Mañanera", pero se le negó la entrada.

Además, criticó el método de elección que realizará la oposición para elegir a su candidato. "El método del Frente opositor es un método que ni es ciudadano, ni es partidista, que está a medios chiles y a medias tintas. Y yo en mi vida nunca he andado ni con medias tintas ni con medios chiles. Yo tengo experiencia en eso y desde el domingo dije con toda claridad que no iba a competir con esas reglas que hicieron quienes dicen representar a los ciudadanos, quienes dicen representar a los empresarios, quienes dicen representar a la sociedad civil", acusó.

Martínez Cázarez también "destapó" al ministro en retiro José Ramón Cossío para ser candidato por la CDMX.

¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Esta semana, la senadora Xóchitl Gálvez confirmó sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2024.

Nacida en Hidalgo, Xóchitl Gálvez estudió ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sus especialidades son en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz actualmente es senadora en la bancada del PAN y forma parte de las comisiones de:

de Asuntos Indígenas

de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana

de la Comisión Zonas Metropolitanas y Movilidad

de la Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

de la Comisión Energía

de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México

de la Comisión de la Reforma Agraria.

----Cargos públicos de Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez fue jefa Delegacional de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018, pero también contendió para ser gobernadora en su estado natal, Hidalgo, en el 2010, pero perdió.

Fue durante el gobierno de Vicente Fox cuando Xóchitl Gálvez inició en la política, pues provenía del campo empresarial y de high tech. En el 2000 fue designada como la titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para el 2003 el cargo fue como Directora General de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde que Fox anunció que Xóchitl Gálvez se incorporaría a su gobierno, ella siempre ha hecho pública su afición por el Cruz Azul, así como su manera directa y sin tapujos de hablar.