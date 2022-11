Germán Martínez respalda al INE ante reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El senador Germán Martínez Cázares advirtió que con la Reforma Electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador se pretende falsificar la credencial de elector, por lo que llamó a defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

En un video publicado en las redes sociales, el legislador sin partido político señaló que el INE no tiene dueño, por lo que alertó que no nos debemos dejar.

"Yo defiendo una credencial confiable, no chafa ni pirata. Yo defiendo un INE de todos, no del gobierno ni de ningún partido, yo defiendo a la democracia, yo defiendo a México"

En el video, en el que usa su propia credencial como escenografía y aparece hablando en el lugar de la fotografía, Martínez Cazares afirma que:

"En esta credencial solo debes estar tú, no debe estar el Presidente, no debe estar el gobierno ni debe estar ningún partido político. Esta credencial es tuya y te identifica como mexicana o mexicano. Esta credencial sirve para votar, para hacer trámites en un banco, para inscribir a tus hijos en la escuela o para recibir los apoyos. La quieren falsificar con la reforma. No nos debemos dejar", puntualizó.