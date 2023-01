Gertz Manero se recupera de una operación en su casa: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que ha habido "una actitud muy miserable" en torno a la salud de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que el titular de la FGR se encuentra en recuperación en su casa, que "está bien" y que incluso está trabajando, tras una intervención quirúrgica en la espalda.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que, en la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, él personalmente le informó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al procurador de ese país, Merrick Garland, la ausencia del fiscal en la Cumbre.

"Ha habido mucha especulación y una actitud muy, no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar: miserable en todo este asunto, porque vi un mensaje creo que el tuit (sic) y hay muchos, deseándole la muerte. Incluso, vi uno que resultó falso, atribuido a Diego Fernández de Cevallos, palabras más, palabras menos lo que no pudo la justicia, lo hizo el cáncer".

"Se hizo una intervención quirúrgica, en la espalda, en la columna, una infiltración, entonces está en su casa, está en recuperación, incluso, está trabajando, eso es lo que puedo comentar. Yo mismo le informé al presidente Biden y al procurador de Estados del porqué de la ausencia del Fiscal", dijo.

A pregunta expresa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la información que tiene es que no es cáncer lo que padece el fiscal Gertz Manero.

"No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente", dijo el presidente.