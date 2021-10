Gibrán Ramírez pide renuncia de Gertz Manero

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones arrojaron que el joven José Eduardo Ravelo no fue torturado ni violado por los policías municipales de Mérida, y falleció por neumonía no relacionada por algún traumatismo recibido durante su detención, seguidores de la 4T cuestionaron el actuar de la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, calificó de "terrible" el resultado de la investigación de la FGR.

"Terrible el resultado de la investigación de la FGR sobre el caso del joven José Eduardo Ravelo que falleció por "neumonía" y no por el maltrato recibido durante su detención", escribió en redes sociales.

Gibrán Ramírez, quien fue aspirante a la dirigencia nacional de Morena, exigió la renuncia del fiscal Gertz Manero por el resultado de la investigación del caso de José Eduardo Ravelo.

A través de redes sociales, Ramírez compartió mensajes, que además de pedir la renuncia del fiscal Gertz, señalaban que José Eduardo Ravelo "lo violaron, lo torturaron y lo mataron".

Ante el caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Asistencia (Ceav) hizo un extrañamiento ante las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República "ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva".

La Ceav reclamó la falta de sensibilidad en la forma en que, sin previo aviso a la familia, la FGR dio a conocer las conclusiones de su investigación.

"La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso", señaló la dependencia.

Exhortó también a la FGR que enuncie las acciones penales que realizará contra la Fiscalía de Yucatán "por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales".