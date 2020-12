Gil Zuarth solicita amparo contra revisión de sus finanzas

El exsenador panista, Roberto Gil Zuarth solicitó un amparo contra las pesquisas sobre sus finanzas que realizan las autoridades fiscales.

Ante el juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México el ex senador pidió amparo contra el oficio número 529-V-DGDF-0637-2020, a través del cual la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información relacionada con sus cuentas bancarias y de inversión.

Sin embargo, su demanda aún no ha sido admitida porque el juez le requirió que precise diversos datos de su reclamo, para lo cual cuenta con cinco días, de lo contrario, su demanda podría tomarse como no presentada.

"Precise de manera concreta los actos de aplicación de cada uno de los preceptos legales de los ordenamientos que tilda de inconstitucionales, debiendo señalar, abajo protesta de decir verdad, las fechas en que tuvo conocimiento de cada uno; asimismo, deberá indicar las autoridades a quienes se los atribuye.

"Precise si el ofició número 529-V-DGDF-0637-2020, a través del cual la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diversa información relacionada con sus cuentas bancarias y de inversión, se emitió con motivo de un procedimiento de investigación instrumentado ante dicha Procuraduría o bien de algún procedimiento ante el Servicio de Administración Tributaria; debiendo precisar si se trata de un procedimiento del orden penal o administrativo", indicó el juez.

En su demanda señaló además como autoridad responsable al Presidente de la República por la expedición de las leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, de Fondos de Inversión, de Ahorro y Crédito Popular, para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y otras.

En agosto pasado el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República que durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto fueron entregadas diversas cantidades millonarias a legisladores panistas para la aprobación de la reforma energética.

Gil Zuarth fue protagonista junto con Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Salvador Vega de la negociación de la reforma energética.

Aunque no fue señalado directamente por Lozoya como parte del grupo que recibió los sobornos millonarios, una vez que se dio a conocer la denuncia del ex director de Pemex, el ex senador se deslindó de las dádivas para la aprobación de la reforma energética.

En septiembre pasado tramitó un amparo contra cualquier investigación en su contra derivada de los dichos de Lozoya y contra el posible bloqueo de sus cuentas bancarias pero el asunto no prosperó dada la inexistencia de los actos reclamados.