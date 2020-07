Gira de AMLO limpió cara de Trump frente al voto latino: PRD; debe ayudar a disminuir ataques: Concanaco

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que el viaje que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, sirvió solo para limpiar la cara de Donald Trump frente al voto latino en su intento de reelección el próximo 3 de noviembre.

A través de Antonio Ortega, el sol azteca aseguró que en un acto electoral, fue reconocido un ´pacto de no agresión´ por parte del propio López Obrador en su conferencia "mañanera" al señalar que la reunión se basó a partir de "coincidencias" y se evitó "tratar temas donde no hubo acuerdo".

Ortega Martínez aclaró que, en realidad, los mandatarios negociaron no desacreditarse mutuamente de manera que lo dicho por López Obrador en el sentido de que "fallaron los pronósticos, no nos peleamos", demuestra lo errático de su concepción, pues "nadie en su sano juicio espera un pleito; pero de ahí a elogiar el supuesto un respeto y gentileza de Trump hacia los mexicanos hay una gran distancia", recalcó.

Subrayó asimismo que la simulación de este encuentro cuyo balance –según el Presidente fue positivo- fue evidente también con los empresarios que lo acompañaron pues no son representativos de todo el sector privado del país ni responden a un plan, sino que su asistencia fue meramente simulación con la que se pretende hacer creer a la ciudadanía que hay rumbo. Lamentó en cambio, el desprecio y ausencia de la verdadera representación patronal simbolizada por organizaciones como la Coparmex; Concamin; Canacintra, CCE, que cuentan con legitimidad pero no con las simpatías de nuestro mandatario.

El perredista llamó la atención de lo que este evento implicó para la realidad nacional, pues –insistió- estamos distrayéndonos de lo realmente importante; estamos evadiendo problemas centrales y coincidió con la ex embajadora Roberta Jacobson en el sentido de que la reunión entre AMLO y Trump fue una distracción a favor de los dos gobernantes que enfrentan serias crisis en sus respectivas naciones.

"Con este acto, México paga la factura por la intervención norteamericana para reducir la cuota petrolera ante la OPEP; la barrera de guardias nacionales ante la migración centroamericana y el apoyo a la candidatura de Seade para dirigir la Organización Mundial de Comercio; pero hay ausencia de acuerdos y compromisos que se reflejen en empleos y fortalecimiento económico en favor de nuestros connacionales", refutó el perredista.

Y tan evidente fue la utilización política de México a través de su Presidente –precisó- que el equipo de campaña en español de Trump usó inmediatamente el mensaje de agradecimiento del tabasqueño por la "comprensión y respeto" de su homólogo, para dirigirla contra el demócrata y también aspirante a la presidencia de EUA, Joe Biden, quien –por Twitter- recordó a los mexicanos los insultos que el inquilino de la Casa Blanca ha proferido contra nuestro país.

¿Qué ganó el presidente López Obrador agradeciendo a Trump sus atenciones? Cuestionó Ortega. Lo peor, expuso, es el falso señalamiento de que "el gobierno de Estados Unidos no ha impuesto nada al mexicano. AMLO está limpiando la cara de Trump frente al voto latino".





Debe ayudar a disminuir ataques contra mexicanos: Concanaco

Uno de los efectos que deberían esperarse de la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, Donald Trump, es que se reduzcan los ataques hacia los mexicanos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Consideró que la visita servirá para facilitar la atracción de inversión al territorio mexicano y puede sentar las bases para renovar la relación comercial y política con nuestro socio comercial.

Además, "esperamos que disminuyan los ataques hacia los mexicanos, porque no se puede perder de vista al marco político en que se da esta reunión, al estar Donald Trump en campaña para reelegirse, y necesitar el voto de los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, y de otros países latinoamericanos".

Añadió que "es importante trabajar en una mayor integración de las economías y mejorar el funcionamiento de las cadenas productiva, para revertir el desequilibrio comercial que existe y se recupere la presencia económica que ha perdido América del Norte en el mundo".

El pasado 9 de julio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, envió una carta al presidente López Obrador en la que afirman es necesario tener un diálogo respetuoso con Estados Unidos.

En la misiva afirmó que felicitan al Presidente de México por su exitosa visita oficial con su homólogo Donald Trump.

Salazar expuso que los empresarios "nos reiteramos listos para seguir trabajando con usted y sus colaboradores.

Las organizaciones del sector privado trabajaremos con el Gobierno de México para identificar riesgos y oportunidades en este nuevo acuerdo y lograr los mayores beneficios para los mexicanos".