Giran órdenes de aprehensión contra 4 exfuncionarios de Durango

DURANGO, Dgo., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- .- La fiscalía general de Durango informó que se giraron cuatro órdenes de aprehensión y una orden de presentación contra exfuncionarios de la pasada administración estatal, por presunto robo a las arcas estatales que asciende a los mil 500 millones de pesos, así como el aseguramiento de varios inmuebles.

La fiscalía detalló que se han abierto tres carpetas de investigación, una en contra de Luisa "N", quien fue detenida el 16 de septiembre por el delito de robo agravado al sustraer presuntamente recursos del erario.

Según la investigación, Luisa se disponía a entregar 1.5 millones de pesos a un exfuncionario público, por lo que por este caso hay dos órdenes de aprehensión.

La fiscalía aclaró que el dinero ya fue reintegrado al erario público.

De estos hechos se desprende la posible coparticipación de otros exservidores públicos, quienes ya no se encontraban en funciones al momento que ordenaron la sustracción de este recurso de cuentas del gobierno del Estado, para ser entregado de manera personal en sus domicilios.

---Segunda carpeta

Tras el aseguramiento de documentos relacionados con estos hechos se deriva una segunda carpeta de investigación contra los exfuncionarios copartícipes por 4.5 millones de pesos y el aseguramiento de bienes.

Según la fiscalía, el 14 de septiembre, todavía como servidores públicos, los copartícipes instruyeron la sustracción y traslado de 4.5 millones de pesos en efectivo, operación que tendría lugar el día siguiente.

El día 15 de septiembre, cuando ya no eran servidores públicos, recibieron en el domicilio de uno de ellos, esta cantidad; de la cual no existen registros contables de que este dinero fue utilizado en beneficio de la ciudadanía.

Relacionadas con esta carpeta, existen dos órdenes de aprehensión y una orden de presentación contra de exfuncionarios públicos.

---Aseguran inmuebles

La fiscalía estatal precisó que se han asegurado diversos inmuebles en Rinconada Buganvilias, Fraccionamiento Gardenias, Fraccionamiento Sahop, Fraccionamiento Lomas del Parque, dos terrenos en el Fraccionamiento Real de Privanzas; así como 7 vehículos de alta gama.

"Una vez se determine la responsabilidad de las personas requeridas a través de orden de presentación o aprehensión, estos bienes podrán adjudicarse al Gobierno del Estado, a través del mecanismo de extinción de dominio para garantizar la reparación del daño por parte de exservidores públicos", detalló la fiscalía en un comunicado.

Así mismo, se informó la apertura de una carpeta de investigación por la disposición indebida de mil 447 millones 630 mil pesos, pues según la autoridad, se hicieron disposiciones de efectivo a través de solicitudes al banco por esta cantidad.

El retiro del dinero se realizó en paquetes que iban desde los 500 mil hasta los 40 millones de pesos, en una sola exhibición.

Las tres carpetas, precisó la fiscalía, se derivan de una sola cuenta bancaria, por la autoridad judicial presume que este mecanismo también se realizó a través de otras cuentas bancarias.