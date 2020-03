Giras del presidente por el país tendrían que "repensarse": Astudillo

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, consideró que ante el avance del coronavirus en México, las giras del presidente por el país tendrían que "repensarse", sin embargo, señaló que los recorridos que tiene el Ejecutivo federal por esta entidad hasta el domingo siguen en pie.

En breve entrevista con medios, el mandatario local señaló que él seguirá las indicaciones que diga el gobierno federal.

"Creo que en breve deberá de repensarse (la suspensión de giras), yo como gobernador estoy absolutamente convencido de la conveniencia de la vista del presidente, yo espero que todo salga bien".

-"¿Los eventos que se tiene mañana con el presidente podrían suspenderse?"

-"Nosotros nos regimos por la ruta que trae Presidencia, tampoco puedo orientar; entiendo que el Presidente es quien tiene la mayor información, el Presidente es el hombre más informado de este país y vamos a hacer la gira en los términos que ellos decidan, yo por supuesto como gobernador, lo acompañaría".

Héctor Astudillo informó que hasta el momento no se tienen reportes de caso de coronavirus en el estado, "hubo una sospecha radicada en Iguala y se hicieron los análisis de fondo, se repitieron los análisis y el resultado no fue positivo".

"Entiendo perfectamente el movimiento en el que se está por esta pandemia. No puedo asegurar que no vaya haber en el estado (casos de coronavirus) pero tenemos una comunicación en las siete regiones de Guerrero".

Hay todos los días un reporte de los centros de salud desde los lugares más urbanos como Chilpancingo, Acapulco, hasta los más alejados".