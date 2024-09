Detalles de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno en CDMX

La Glosa del Sexto Informe de Gobierno comenzará este viernes 20 de septiembre y concluirá el lunes 30, determinó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México.

Mediante un acuerdo aprobado por unanimidad, se determinó que las únicas comparecencias en pleno serán las de la Secretaría de Gobierno, Administración y Finanzas, y la de Seguridad Ciudadana, las cuales serán los días 23, 24 y 25, respectivamente.

El resto de las comparecencias serán en comisiones de acuerdo con el siguiente calendario:

-Viernes 20:

Secretaría de Salud

Consejería Jurídica

Secretaría de la Contraloría

-Lunes 23:

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Turismo

-Martes 24:

Secretaría de las Mujeres

-Miércoles 25:

Secretaría de Cultura

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

-Jueves 26:

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios

-Sábado 28

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Secretaría de Obras

Secretaría de Desarrollo Económico

-Lunes 30:

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría de Trabajo

Secretaría de Educación

Se acordó que las comparecencias se desarrollarán en un clima de respeto y civilidad política, por lo que las y los diputados no interrumpirán a quien se encuentre en uso de la palabra. "Asimismo, no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato y no podrán emplearse expresiones de falta de respeto hacia ninguna persona asistente al acto".