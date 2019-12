Gobernador de Aguascalientes anuncia cambios en su gabinete

Al entrar a su cuarto año en el poder, el gobernador Martín Orozco designó a la exmagistrada Siomar Eline Estrada Cruz como Secretaria de Gobierno, en lugar de Enrique Morán Faz; cambió al jefe de su Gabinete, al titular de Comunicación Social y a su secretario particular.

Al computar once cambios en el gabinete estatal durante la primera mitad de la administración de Orozco, el Comité Estatal del PRI dijo esperar que el mandatario panista "por fin encuentre la brújula" para que le vaya bien a Aguascalientes.

Es urgente que ese "gabinete oficial designado" por fin pueda dar los resultados que le prometieron a la ciudadanía, ahora sí con la visión de futuro que pregona el gobernador, para hacer realidad en las familias los beneficios de la continuidad y del trabajo de la política social, acotó.

En Palacio de Gobierno, Orozco Sandoval anunció los cambios de su equipo más cercano, "para seguir impulsando los proyectos de largo plazo en beneficio de las familias", así como redoblar esfuerzos en las acciones emprendidas en tres años de gobierno.

Destacó que Siomar Eline Estrada Cruz, exmagistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tiene la encomienda de garantizar una buena gobernabilidad, clima de paz y seguridad, que permita el arribo de más inversiones y empleos.

A partir del 1 de enero, Jaime González de León será el jefe del Gabinete estatal, en donde -dijo Orozco- dará seguimiento a los proyectos e impulsará los objetivos estratégicos de la administración. Asimismo, Benjamín González Silvestre entrará en funciones como su secretario particular con la misión de diseñarle una agenda más cercana a la gente.

Orozco Sandoval aseguró que los tres años que restan trabajarán de la mano con la sociedad.

Jorge López Martín fue removido de la Secretaría de Turismo a la Coordinación de Comunicación Social, en sustitución de Manuel Apendinni, con el objetivo de difundir los logros de la administración e informar desde una perspectiva objetiva y veraz.

En la Secretaría de Turismo nombró a Humberto Javier Montero de Alba, mientras que como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, colocó a Miguel Muñoz.

Después de presentar a sus nuevos colaboradores, el gobernador encabezó el arranque de obra del Distribuidor Vial Las Américas, que implicará remover la estatua del Papa Juan Pablo Segundo, ubicada en el parque El Dorado, al sur de la ciudad, así como la eliminación o trasplante de árboles.

La obra tendrá 1.50 kilómetros de longitud y contará con un paso a desnivel de cuatro carriles de circulación continua sobre la Avenida Aguascalientes, y un ramal a desnivel de enlace hacia Avenida Las Américas.

Se plantea colocar el monumento al Papa en un punto cercano.