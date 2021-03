Gobernador de Colima vuelve a dar positivo a Covid

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, se infectó de Covid-19 por segunda ocasión en un periodo de tres meses; hasta ahora presenta síntomas leves. Fue el propio mandatario quien informó del hecho a través de sus redes sociales: "Quiero informarles que nuevamente tengo Covid-19. Apenas hace 3 meses me infecté y hoy mediante prueba de laboratorio se confirma que mi resultado es positivo al virus", escribió.

Señaló que nadie está exento de la posibilidad de reinfectarse, por lo que es importante redoblar las medidas sanitarias, aun cuando ya se haya tenido la enfermedad.

"En mi caso, como en el de muchos colimenses, por mis labores no tuve la opción de quedarme en casa, quienes sí tengan esa posibilidad, procuren hacerlo. Afortunadamente no presento síntomas de cuidado, por lo que si bien estaré aislado y atendiendo las recomendaciones médicas, también estaré muy al pendiente de mis responsabilidades al frente del Gobierno del Estado", señaló el mandatario.

Señaló que es "un hombre de fe", por lo que confió en recuperarse pronto: "sé que pronto saldré de esta enfermedad, así como Colima saldrá adelante".