Gobernador de Jalisco evalúa confinamiento obligatorio para mayo

El confinamiento en Jalisco se extenderá después del 30 de abril, pero podría ser obligatorio y no voluntario como hasta ahora, indicó el gobernador Enrique Alfaro en un video en el que nuevamente arremetió contra los ciudadanos que no han respetado la cuarentena.

"Vamos a evaluar el compromiso ciudadano de aquí al 30 de abril, si mantenemos una eficacia arriba del 50% podremos mantener el carácter voluntario y diferenciado de las medidas de aislamiento", señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Oficialmente las medidas de aislamiento social están decretadas hasta el 30 de abril, pero los nuevos pronósticos de contagios de Covid-19 podrían ampliar la medida, sin embargo ninguna autoridad ha sido clara en ese sentido.

El mandatario jalisciense criticó a quienes han salido de la ciudad y a quienes han creado aglomeraciones en algunos mercados.

"Hemos sido testigos o protagonistas de escenas como las aglomeraciones en el mercado del mar este jueves, o la de algunas salidas carreteras al inicio de semana santa, saturadas de vehículos, que deben ser un serio llamado de atención para todos. ¡Ya no más! Lo hemos hecho bien pero tenemos que hacerlo mejor. No queremos tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quienes no cumplan con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo", dijo.

Según los datos de la Universidad de Guadalajara en los que se basa Alfaro para tomar estas decisiones, desde el 20 de marzo, cuando comenzó el confinamiento voluntario en Jalisco, la medida ha tenido una eficacia de 54%, lo que ha permitido desacelerar la velocidad de contagio en la entidad con respecto a lo que ocurre en otras entidades.

"El 20 de marzo las tasas (de casos por cada 100 mil habitantes) eran casi iguales: 0.34 para la capital del país y 0.33 para nuestro estado; hoy la tasa de la Ciudad de México es de 10.07 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Jalisco nuestra tasa es de 1.65 casos", indicó.

El gobernador indicó que lo peor de la pandemia está por llegar y reconoció que el gobierno no podrá apoyar a todos los que requieran ayuda ante la crisis financiera que provoca esta situación, ni podrá atender a todos los que enfermen.

"Vamos a vivir días oscuros, vamos a perder vidas y vamos a sufrir los efectos de una economía colapsada, esa es la realidad (...) con el más profundo dolor les digo que no vamos a poder salvar a todos ni ayudar a todos, pero al final del camino habremos de sentirnos orgullosos de haber hecho todo lo que pudimos, no vamos a fallar, vamos a salir adelante", concluyó.