Gobernador de Nayarit pide a policías mano dura para evitar contagios

Ante el aumento de contagios por Covid-19 en Nayarit, el gobernador Antonio Echevarría García, exigió a las corporaciones policiacas estatales y a los gobiernos municipales ser más estrictos y hagan cumplir el decreto publicado el pasado 18 de abril, para impedir que quien no hace una actividad esencial esté en las calles.

En un mensaje publicado en sus redes sociales el mandatario dijo que el pasado 5 de mayo se registraron 15 nuevos casos confirmados de Coronavirus, para sumar 166 en total y cuatro defunciones. "Es mi responsabilidad advertir que, de seguir como hasta hoy en el masivo y terco reto a la muerte observado desde el 30 de abril, en unos días más la capacidad hospitalaria colapsará, y los servicios funerarios no tendrán la capacidad de abasto", afirmó. Consideró que la relajación del aislamiento social, ha provocado el aumento de los contagios, ya que diariamente se ve a un mayor número de personas en las calles en actividades no esenciales.

"Amplios sectores sociales han relajado sus medidas sanitarias, debemos admitirlo, en unos casos por la incapacidad de los diferentes órdenes de gobierno para hacer valer las medidas de aislamiento; pero en no pocos casos, representantes de la autoridad alientan y permiten deliberadamente el que se ponga en riesgo la salud de la mayoría y la vida de los más vulnerables", afirmó. Advirtió que demandará ante las instancias competentes a todo aquel representante de la autoridad, de cualquier orden, cuya negligencia o simple incompetencia cueste vidas en esta emergencia.

Dijo también que la avenida México, en el centro de Tepic, cerrada desde hace un par de días para inhibir la movilidad de los ciudadanos, se convirtió para muchos en un área de recreo, por lo que fue reabierta. Reiteró el respaldo y acciones a favor del personal médico que labora en las diferentes instituciones del salud de la entidad y en ese sentido afirmó que en lo inmediato buscará al director general de Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para compartirle que el 42% de los contagiados en la entidad es personal del IMSS, quienes exponen su salud y su vida por las malas prácticas institucionales. "La incredulidad de unos y la negligencia de otros está exponiendo al resto de la población, debemos informarnos y actuar con firmeza, los datos son crudos y dolorosos, este problema es real y muy grave, pero haremos lo necesario sin temor a los costos en popularidad o la política", concluyó.