Gobernador de Sinaloa anuncia desaparición de dependencias

- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, adelantó que realizarán ajustes y fusiones en varias áreas y desaparecerán dependencias como el Instituto de Desarrollo Social y el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, derivado de los recortes presupuestales federales.

Al visitar las playas de Ceuta, en el municipio de Elota, donde visitó el Santuario de la Tortuga Marina y participó en la liberación de pequeñas crías de esta especie marina, Ordaz Coppel dijo que tendrá que revisar a fondo la estructura gubernamental para hacer reestructuraciones.

Expuso que existen dependencias que ya no tienen razón de seguir operando, por lo cual, se analiza la posibilidad de establecer cuáles tendrán que ser eliminadas o fusionadas, como parte de una nueva acción de austeridad.

Ordaz Coppel indicó que es necesario que su administración busque obtener mayores ahorros con la eliminación de dependencias, que recibían recursos federales y que ahora, con los recortes, ya no sucederá por lo que ya no tiene sentido seguir operando con ellas.

Durante su gira en el municipio de Elota, comentó que se dispone de menos recursos en estos momentos, por lo que es necesario que su administración haga los ajustes necesarios y elimine dependencias que ya no tienen razón de ser al no recibir recursos federales.

En julio pasado, el gobernador reveló que la disminución en las participaciones federales alcanzaba los 900 millones de pesos, lo que tenía un fuerte impacto en el flujo de recursos públicos necesarios para diversos programas, sobre todo los de salud ante la pandemia del Covid-19.