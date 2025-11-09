Gobernador de Sonora pide investigación con expertos tras incendio en tienda Waldo's

Hermosillo (México) 9 nov (EFE).- Luego de ocho días del trágico incendio en una tienda de la cadena Waldo´s, en el centro de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, que dejó 24 muertos y 14 heridos, el gobernador, Alfonso Durazo, pidió este domingo la intervención de expertos mexicanos en las investigaciones y esclarecer las responsabilidades penales y administrativas.

El mandatario solicitó públicamente el apoyo de peritos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales oficiales, Durazo dijo que habrá una reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, sin limitaciones burocráticas, de forma inmediata, humana, sensible y permanente.

"No permitiré que se politice la investigación, no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios, habrá investigaciones ministeriales y administraciones, exhaustiva y rigurosas", aseguró en un mensaje.

"Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausa, que garantice a las víctimas contar con información concluyente y, al mismo tiempo, aclarar las dudas de la opinión pública", añadió.

Para que refuercen la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia Estatal, Durazo dijo que solicitó a los rectores de las instituciones citadas que "le envíen expertos para que conformen un equipo multidisciplinario" que apoye en los peritajes y le dé confianza a la ciudadanía.

"Su participación garantizará que este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan", dijo el mandatario.

El incendio es investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas (21:00 GMT) cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Una de las líneas de investigación que citó el fiscal a cargo de la indagatoria, Gustavo Rómulo Salas, es la falla de un transformador de energía eléctrica al interior del comercio que, dijo, estaba desvinculado de la infraestructura pública de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un comunicado, el corporativo de la cadena comercial, con 68 sucursales en Sonora y más de 800 en México, dijo que la empresa ha pagado los servicios funerarios de las víctimas, gastos médicos de los sobrevivientes, además de que inició con la reparación del daño a las familias afectadas.

Asimismo, afirmó que en coordinación con las autoridades locales ha colaborado plenamente en las investigaciones.

Tras la tragedia, Durazo y el alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, anunciaron el cese de los responsables de Protección Civil Estatal y Municipal, para que no entorpezcan las investigaciones; además de que el Fiscal de justicia dijo que abrirá procesos penales, civiles y administrativos contra particulares y funcionarios del estado, el municipio y la federación.