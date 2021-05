Gobernador de Tabasco guarda silencio sobre crédito otorgado a hermano de AMLO

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, guardó silencio sobre el crédito que recibió José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por un millón 771 mil pesos, otorgado por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero en abril de 2019.

Al salir de Palacio Nacional, en donde trascendió que se reunió con el Ejecutivo federal, evitó dar alguna declaración sobre este tema.

-"Gobernador, alguna declaración sobre el préstamo que recibió el hermano del Presidente en Tabasco?", se le preguntó.

"Me tengo que ir, me tengo que ir, muchas gracias", contestó al abordar una camioneta, a donde fue escoltado por Alberto Rojas, uno de los conductores del presidente.

Este martes, el periodista Carlos Loret de Mola informa en su columna de EL UNIVERSAL que José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en abril de 2019 un crédito por un millón 771 mil pesos, otorgado por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Economía, obtenidos por medio de las plataformas de transparencia.

El tercero de los hermanos López Obrador, apodado "Pepín", obtuvo el préstamo cuando se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del gobierno de Tabasco, cargo que mantuvo hasta octubre pasado.

Además del crédito, el gobierno federal le entregó subsidios del programa de aseguramiento agropecuario.

En la declaración patrimonial presentada ante el gobierno estatal, José Ramiro no publicó sus créditos y bienes con el argumento de que son datos confidenciales.