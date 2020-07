Gobernador de Tamaulipas da negativo en nueva prueba Covid

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó este martes que resultó negativo en una nueva prueba de Covid-19.

"Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba COVID19 que me practiqué", tuiteó el mandatario tamaulipeco.

Agregó que, gracias a Dios la prueba de PCR dio negativo, "a partir de hoy mismo levanto el aislamiento al que me sometí".

García Cabeza de Vaca agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud.