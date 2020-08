Gobernador de Tamaulipas reitera petición de renuncia a López-Gatell

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desmintió las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de haber superado la petición de la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Eso ya está totalmente superado... desde hace 15 días cuando se inició ese mal entendido", expresó Sánchez Cordero sobre el tema. Al respecto, García Cabeza de Vaca tuiteó esta noche: "Con relación a las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, sobre el hecho de que fue retirada la solicitud de renuncia de Hugo López-Gatell, que hicimos 9 gobernadores, me permito aclarar que no se retiró ninguna solicitud de renuncia".

El mandatario tamaulipeco agregó que, "nuestra solicitud sigue vigente". La renuncia del subsecretario fue solicitada el 31 de julio, por 9 gobernadores de la Alianza Federalista, a través de un documento en el cual señalaron las fallas del funcionario federal en la actual pandemia del coronavirus. Por lo anterior el Gobernador de Tamaulipas aclaró que la solicitud presentada por 9 gobernadores no fue retirada y por el contrario sigue vigente.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que los gobernadores que solicitaron dicha renuncia "seguimos firmes en lo que pedimos". "El manejo de la crisis por Covid-19 ha costado ya muchas vidas", escribió el gobernador de Nuevo León.