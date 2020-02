Gobernador de Veracruz niega secuestro de boxeadora regiomontana

La boxeadora regiomontana Alma Ibarra fue víctima de un "engaño telefónico" y no de un secuestro, aclaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, el mandatario rechazó que hombres armados hayan entrado a la habitación de la deportista en un hotel del municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz.

"Resultó falso. Ni hombres armados ni secuestro, fue un engaño telefónico y se resolvió. Inmediatamente atendimos el caso, se localizó a la persona, a la boxeadora, en otro lugar y se le protegió", afirmó.

"Fue un engaño telefónico y de todas maneras nosotros actuamos de inmediato, la localizamos en otro lugar, se le atendió y se puso en resguardo", expresó.

La joven señaló en medios nacionales que hombres armados entraron a su habitación de hotel, pero que tras su captura no pidieron rescate por ella o por su entrenador.

García Jiménez aseguró que la pugilista se encuentra en perfecto estado, pero insistió en que es falso que haya sido secuestrada, pues ellos (las autoridades) cuentan con todas las pruebas de cómo sucedió este evento.

"No fue un secuestro, fue un engaño telefónico, lamentablemente esto es aprovechado por personas que utilizan los teléfonos para estar engañando, volveros a reiterar que el engaño telefónico es muy fácil detenerlo ¿cómo? cuelga, nada más, si se hubiese colgado no hubiese pasado a más".

A pesar de ello, se le localizó y se puso a resguardo, pero adelanto que la información adicional se debe resguardar para proteger a la víctima.

La boxeadora participaría en el cuadrangular de box rumbo a Tokio 2020 que se celebró la noche de este miércoles en Boca del Río y al cual asistió el mandatario.