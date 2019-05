Gobernador de Veracruz recomienda a Yunes ungüento "para el ardor"

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, recomendó a su antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, ponerse "Vitacilina" para el "ardor".

En medio de una guerra de declaraciones García Jiménez mostró una fotografía del excandidato del PAN a la gubernatura e hijo del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, con el exmandatario priista Javier Duarte de Ochoa.

"Sí me gustaría a él (Yunes Linares) recomendarle (...) pues invitarlo a que no olvide esta fotografía, miren, que se acuerde bien quién fue el que pactó", dijo al mostrar la imagen de Yunes Márquez y Duarte sonrientes dándose la mano.

Durante la inauguración de la Expo Ganadera "Ylang Ylang", el morenista también mostró una caja del ungüento y declaró: "Y la otra, pues que la campaña ya pasó, y que si no ha superado lo que le pasó en la campaña, pues mire, este está muy bueno para el ardor por ahí que lo utilice".

El mensaje ocurre en medio de una guerra de declaraciones entre morenistas y las huestes de Yunes Linares, estos últimos molestos por las recientes denuncias penales en contra de esa administración por aviadores, medicamentos caducos, irregularidades en programas sociales y por señalamientos de tortura.

Los ánimos se calentaron este miércoles cuando el morenista denunció que la recuperación de bienes que presumió Yunes de Duarte fue un simple show mediático e incluso denunció que sólo se había apropiado de propiedades de manera ilegal.

Ante ello, exfuncionarios yunistas salieron a defender al exgobernador, entre ellos el excoordinador de Comunicación Social, Elías Assad. "¿Dónde está el comunicado del ciudadano Yunes?, yo vi en medios (el) de un ciudadano apellidado Assad o ¿cómo se apellidaba? El de Comunicación Social de la administración, Elías Assad, pero pues es el comunicado del ciudadano Elías Assad, del ciudadano Yunes no he recibido ningún comunicado", expresó Cuitláhuac García.

El gobernador veracruzano, en tono de burla, pidió a Yunes Linares acudir a la Oficina de Atención Ciudadana a presentar cualquier queja. "Entonces esperaré a que él se comunique o diga lo que tenga que decir a su derecho. Yo lo invito a que pase a la Oficina de Atención Ciudadana, puesto que es un ciudadano, a que a su derecho tenga algo que decir o pedir del Gobierno estatal", apuntó.