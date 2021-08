Gobernador recrimina pocas casillas para consulta popular en Veracruz

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, recriminó que para la consulta popular sólo se haya instalado una tercera parte de las mesas receptoras del voto de la elección del pasado 6 de junio.

Luego de emitir su voto en la capital, el mandatario estatal reportó sin incidencias el inicio de la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hay ningún incidente... lamento que sólo sea un tercio de las casillas que se instalan normalmente en el Estado, que solo haya sido un tercio para esta consulta", acusó.

Y denunció que en 30 municipios -de los 212 existentes en el estado- no se instalaron mesas receptoras.

"Solamente instalaron un tercio de casillas y no solamente eso, sino que 30 municipios no tienen ni una sola casilla", insistió.

En total se instalarán en Veracruz 3 mil 659 mesas receptoras del voto en el estado para la consulta; y en la elección del pasado seis de junio, cuando fueron electos 212 autoridades municipales y 30 diputaciones de mayoría relativa, se instalaron un total de 10 mil 810 casillas receptoras del voto.