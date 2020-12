Gobernadores advierten el riesgo de centralizar recursos del gobierno

Los gobernadores Enrique Alfaro, de Guadalajara; Silvano Aureoles, de Michoacán; Miguel Barbosa, de Puebla; Javier Corral, de Chihuahua, y Marco A. Mena, de Tlaxcala, coincidieron hoy en que la crisis sanitaria supone un gran reto para el federalismo, advirtieron sobre los riesgos de la concentración de recursos en el gobierno central y el descobijo presupuestal para los estados y municipios, y advierten sobre la importancia de que haya una real lucha contra la corrupción.

Los mandatarios coincidieron en el marco del programa FIL Pensamiento, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo la mesa "Hacia un nuevo pacto social en México", dentro del Seminario Internacional Federalismo y combate a la corrupción en América Latina.

Alfaro, durante su primera intervención, indicó que, si bien comparte la decisión del presidente de poner en el centro de la agenda el combate a la corrupción, concentrar los recursos y "lastimar el pacto federal" para su combate, "es un grave error".

"En el pasado hubo actos de corrupción en torno al dinero que se gestionaba a los municipios, pero confundir la solución del problema con quitarle el dinero a los municipios es un despropósito. Había que limpiar a los fideicomisos, pero no estoy de acuerdo en que, con ese pretexto, se haga una concentración de recursos en la federación y se impida cumplir a los fideicomisos con las labores para los que fueron creados. Lo que se ha hecho es una concentración de recursos en menoscabo de nuestro arreglo federalista", dijo Alfaro.

Por su parte, Aureoles sostuvo que, si bien hay un pacto social "sostenido con alfileres", ahora se ha vulnerado aun más con un gobierno "excesivamente centralista" que ha debilitado a estados y municipios con el recorte presupuestal.

"Las entidades federativas se enfrentan a una realidad crítica, tenemos que hacer mucho más con menos. Durante las últimas tres décadas se descentralizaron muchas responsabilidades, pero se centralizaron los recursos en el gobierno central. La evidencia inmediata es la crisis sanitaria y el confinamiento social, así como la enorme caída para el 2021. El pacto fiscal ya no cumple con sus objetivos. México no puede avanzar con fórmula de distribución en la que, de cada 100 pesos, 80 los ejerce el gobierno central y 20 los reparte a estados y municipios", dijo Aureoles.

Barbosa indicó que México atraviesa por momentos difíciles debido a la crisis de salud, por ello debe haber nuevas políticas públicas y en necesario el diálogo.

Mientras que Corral advirtió que el país requiere repensar el federalismo, así como un fortalecimiento institucional para el combate a la corrupción y una efectiva rendición de cuentas.

Y advirtió: "Hoy en el país estamos viendo una reconcentración de facultades y de recursos, en lo que yo he llamado un proceso de restauración autoritaria. Es un retroceso que está llevando a las entidades federativas a una falta de eficacia en la relación de los centros de decisión. Por eso creo que se deben de conseguir nuevos equilibrios para revertir las desigualdades del centro con el resto del país".

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, indicó que, ante la pandemia, los estados han tenido que ir más allá de las responsabilidades que tenían. "En estas circunstancias estamos viendo medidas que evidencian un nuevo centralismo, el cual rompe con el equilibrio político que teníamos en el federalismo fiscal", dijo.