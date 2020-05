Gobernadores buscan alianza con IP para evitar pérdida de empleos

Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) buscan establecer una alianza con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) instalaron una mesa de alto nivel para emprender acciones conjuntas que enfrente la crisis económica y evitar el cierre de empresas y proteger fuentes de empleo.

En un comunicado, los mandatarios del PAN, agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), coincidieron en que están a tiempo de evitar que esta doble contingencia, la de salud y la económica se convierta en una triple emergencia, la social.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis dijo que tanto los mandatarios como la Iniciativa Privada esperan que el gobierno Federal se una al esfuerzo de evitar el cierre de empresas para proteger las fuentes de empleo, apuntó.

En este encuentro, los empresarios se mostraron agradecidos por el interés por buscar alternativas que ayuden a disminuir los efectos negativos de la crisis y coordinar la reapertura de actividades productivas en cada región.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional destacó en su cuenta de Twitter que nos enfrentamos a una crisis económica sin antecedente en un siglo, analistas anticipan una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 7.4%.

La Goan enfatizó que para evitar que la crisis se convierta en un desastre es necesario trabajar en conjunto con el sector privado.

En el comunicado, las comisiones de Hacienda, Turismo y Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores coincidieron en que "el Fondo de Compensación" no implica recursos extra para los estados, lo que hace es restituir lo perdido y afecta nuestros ingresos por participaciones.

"No son recursos adicionales, sino que se trata de un fondo que se activa para cubrir los ingresos que fueron aprobados en el Presupuesto 2020".

El presidente de la Conago y gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis resaltó que "la realidad es que seguimos enfrentando situaciones extraordinarias con recursos ordinarios. Incluso con menos que eso pues no solo ha crecido nuestro gasto por la pandemia, sino que los ingresos estatales y también los municipales han sido afectados con la caída de la recaudación local".

En una videoreunión en la que participaron 20 gobernadores y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se analizaron las opciones ante la emergencia que vive nuestro país por el Covid-19.